In Oberlungwitz, Gersdorf, Langenberg und Falken brennen ausrangierte Weihnachtsbäume

Das Verbrennen von Weihnachtsbäumen ist vielerort zur Tradition geworden. Am Sonnabend lassen es die Feuerwehren nun wieder lodern.

Hunderte Weihnachtsbäume sollen am Sonnabend ab 16 Uhr auf dem Festplatz in Oberlungwitz in Flammen aufgehen. Bereits 15.45 Uhr lädt der Feuerwehrverein zu einem kleinen Fackelumzug ein. Die Bäume werden am Freitag im Ort eingesammelt. Wer seinen Weihnachtsbaum am Sonnabend selbst mitbringt, bekommt einen Gratisglühwein. In Gersdorf hat die...