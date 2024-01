Jugendblasorchester Bernsdorf spielt in der Oberlungwitzer Kirche

Eine musikalische Reise durch die Welt präsentiert das Jugendblasorchester Bernsdorf am Sonntag in der St. Martins-Kirche.

Das Jugendblasorchester Bernsdorf ist am Sonntagnachmittag in der Oberlungwitzer St.-Martins-Kirche zu Gast und präsentiert sein Neujahrskonzert. Die Kirche wurde als Veranstaltungsort gewählt, weil sie den nötigen Platz für Besucher bietet und das Orchester durch die Bläserklassen an den Oberlungwitzer Schulen und viele Musiker enge...