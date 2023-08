Kuhschnappel: Zu wenige Unfälle für Tempo 30?

Es sind nicht die eigenen Kinder oder Enkel, um die sich Karl-Heinz und Marita Rabe sowie Friedrich Meinert sorgen. Sie sind Anwohner der Ernst-Schneller-Straße in St. Egidien und machen sich seit Jahren stark für Tempo 30 in jenem Bereich, in dem es keinen Fußweg gibt. Besonders rund um den Schichtwechsel in den benachbarten Gewerbegebieten...