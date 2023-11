Langenchursdorf: Esel, Oldtimer und viel Rassegeflügel

Die Kleintierzüchter Langenchursdorf richten am Wochenende die 28. Rassegeflügelkreisschau aus. Parallel gibts am Samstag ein buntes Herbstfest.

Die 28. Rassegeflügelkreisschau mit integriertem Herbstfest wird am Wochenende in der Agrarhalle neben DPD (Gewerbegebiet 7) im Ortsteil Langenchursdorf ausgerichtet. Am Samstag wird von 9 bis 18 Uhr gemeinsam mit dem Heimatverein ein buntes Programm geboten. Es gibt Tierstreichelgehege, Nistkästenbau, Murmelbahn, einen Wettbewerb im...