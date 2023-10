Langenchursdorf: Schanzenmuseum zum Reformationstag offen

Auch diesmal hat der Museumsgründer zu einem besonderen Kapitel Wintersport-Geschichte der DDR recherchiert.

Am kommenden Dienstag, dem Reformationstag, ist es wieder einmal soweit: Das Schanzenmuseum in Langenchursdorf lädt zu einem seiner seltenen Öffnungstage ein. Nur viermal im Jahr werden hier allerlei Utensilien und Fotos präsentiert, die an die Geschichte der Pionierflugschanze im Hellmannsgrund erinnern.