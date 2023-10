Lichtenstein: Brasilianischer Metal im Riot

Sowohl Newcomer als auch alte Bekannte spielen am Samstag im Riot auf.

Selbst in Brasilien ist Lichtenstein ein Begriff – zumindest für die Musiker der Hardcore-Band Agrotoxico aus Sao Paulo. Sie werden am Samstag, 14. Oktober, bereits zum zweiten Mal im Jugendzentrum Riot an der Waldenburger Straße auftreten. „Zum ersten Mal waren sie schon 2015 hier“, berichtet Jürgen Riemer vom Verein Voice of Art. „In...