Lichtenstein: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 10.20 Uhr auf der Kreuzung der B 173 mit der Glauchauer Straße, an der Einfahrt zum Gewerbegebiet am Auersberg, gekommen. Wegen Wartungsarbeiten war die dortige Ampelanlage ausgeschaltet. Laut Polizei nahm ein aus Richtung Lichtenstein kommender Pkw Peugeot einem anderen Peugeot, der auf der B 173...