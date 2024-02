Lichtenstein: Erneut Führungen durch die Unterwelt

Am Sonntag können Interessierte das Gangsystem unter der Altstadt erkunden.

Am Sonntag, 3. März, finden erstmals in diesem Jahr Führungen durch Lichtensteins Unterwelten statt. Von 14 bis 16.30 Uhr geht es jeweils im Halbstunden-Takt hinab in das Gangsystem unter der Altstadt. Dort befinden sich jahrhundertealte Gänge, die auf 340 Meter Länge begehbar sind. Seit über 20 Jahren können Interessierte diese unter der...