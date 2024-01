Lichtenstein: Kleist-Oberschule lädt ein

Am Freitagnachmittag findet der Tag der offenen Tür statt.

Die Heinrich-von-Kleist-Oberschule in Lichtenstein lädt am Freitag, 15 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Geboten werden geführte Rundgänge durchs Gebäude. Dort stellen sich die Arbeitsgemeinschaften und die Ganztagsangebote vor, physikalische und chemische Experimente sind zu erleben. In der Turnhalle finden Spiele statt. Mit dem...