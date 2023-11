Lichtenstein: Königliche Hilfe für Stein der Erbprinzessin

Die Majestäten trafen sich am am Gedenkstein für Lucie von Schönburg-Waldenburg. Ganz vorn die Lichtensteiner Rosenprinzessin Alexandria mit Hofdame Laila (links), rechts Wurstjunge Ben. Vor dem Fototermin hatten zahlreiche Helfer aus der Stadt das Umfeld des Steins in Ordnung gebracht und die Hecke entfernt, die ihn verdeckte. Bild: Markus Pfeifer