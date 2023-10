Lichtenstein: Lichtshow begeistert im Stadtpark

Das Licht- und Lampionfest ist in Lichtenstein mittlerweile ein echter Renner und hat am Sonnabend regelrecht Menschenmassen in den Stadtpark gelockt.

War der Wettergott den Machern des Licht- und Lampionfestes in der Vergangenheit meist weniger gesonnen, gab es diesmal bei der sechsten Auflage beste Bedingungen. Doch nicht nur das Wetter lockte, sondern auch der Name, den sich das Fest mittlerweile gemacht hat. „Da waren wir selbst etwas überrascht, wie viele Leute es diesmal geworden...