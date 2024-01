Lichtenstein: MVZ übernimmt Orthopädie-Praxis

Auch zur Hautarztpraxis im DRK-Krankenhaus gibt es Neues zu berichten.

Die bisherige Orthopädie-Praxis von Matthias Gerlach in der Oberen Straße 28 in Lichtenstein ist durch das MVZ der DRK-Krankenhäuser Chemnitz-Rabenstein und Lichtenstein übernommen worden. Darüber informiert die Pressestelle der Krankenhäuser. Die Praxis wird demnach von Facharzt Michael Kreibich am bisherigen Standort weitergeführt. Im...