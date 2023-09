Lichtenstein: Neue Firmen laden aufs Altmann-Gelände ein

Die einen kümmern sich um Kinder, die anderem um Motorsport: Zwei Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern präsentieren sich am Freitag auf dem traditionsreichen Areal am Stadtrand.

In Lichtenstein verbindet offenbar noch so mancher schmerzhafte Erinnerungen mit der ehemaligen Altmann-Villa am Stadtrand, Chemnitzer Straße 10: Zu DDR-Zeiten befand sich hier die Kinder- und Jugendzahnklinik. Nach langem Leerstand und schneller Sanierung ist auf dem Areal seit vergangenem Jahr neues Leben eingezogen: Seit Mai 2022 befindet sich...