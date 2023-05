Lichtenstein öffnet seine "Schatzkammer"

Am Sonntag, 11 bis 17 Uhr, lädt das Kulturpalais Lichtenstein zum Tag der offenen Tür ein. Anlass ist die offizielle Eröffnung des Schaudepots des Museums im Souterrain des Palais. Ab 13 Uhr gibt es Vorführungen am Webstuhl, 14 Uhr stellt dann ein Sondengänger ein Objekt der Lichtensteiner Industriegeschichte vor, das er per Sonde aufgespürt hat,...