Lichtenstein: Pyramide außer Gefecht gesetzt

Das gute Stück dreht sich nicht mehr, die Figuren sind verschwunden.

Was ist da los? Das fragt sich mancher am Lichtensteiner Neumarkt in diesen Tagen. Denn seit kurzem sind die Figuren von der dortigen Weihnachtspyramide verschwunden. Nach Auskunft von Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) waren hier jedoch nicht etwa Randalierer oder Diebe am Werk. Vielmehr wurden die rund 50 Jahre alten Figuren...