Lichtenstein: Schlosshang bekommt Pavillon zurück

In einer spektakulären Aktion sind am Mittwoch zunächst die Holz-Stützwände des Bauwerks eingeschwebt. Der Bauherr knüpft an ein historisches Vorbild an.

