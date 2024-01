Lichtenstein: Schreib-Workshop im Kulturpalais

Eine Journalistin und Biografin gibt Tipps dazu, wie man Geschichte und Geschichten eines Ortes aufspüren kann.

Jeden Tag verflüchtigen sich Geschichten, die es wert gewesen wären, für die Nachwelt erhalten zu bleiben. Am Samstag findet in Lichtenstein ein Workshop statt, der erklären will, wie diese bewahrt werden können. Es soll Tipps dazu geben, wie man Geschichte und Geschichten von Orten aufspürt, erfragt und digital aufzeichnet. Die Journalistin...