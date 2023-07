Lichtenstein: Schüler pflegen Französischen Garten am Schlosspalais

Arbeiten, wo andere sich erholen. Das war in den letzten Monaten die Aufgabe von acht Siebtklässlern der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in Lichtenstein. Innerhalb eines Projektes von Schule und Stadt haben die Schüler den zuletzt arg verwilderten Französischen Garten am Schlosspalais wieder in Form gebracht. Für eine Grundpflege hatten die...