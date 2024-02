Lichtenstein: Schulfassade bleibt zunächst trist

Immerhin können Fußböden und Türen in der Kleist-Oberschule nach 60 Jahren erstmals erneuert werden.

Seit dem vergangenen Herbst laufen Sanierungsarbeiten an und in der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in Lichtenstein. Begonnen haben sie an der maroden Eingangstreppe, weiter geht es mit Fußbodenbelägen sowie Türen. Seit dem Bau der Schule Mitte der 1960er-Jahre war am Gebäude wenig passiert. Die Fußböden seien völlig verschlissen und deshalb...