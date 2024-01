Lichtenstein: Wie sich der Frauenverein Männer organisierte

Hinter Gunhild Wagner und ihren Mitstreiterinnen liegen aufregende Monate. Jetzt freuen sie sich, dass es endlich bergab geht.

Es sei gewesen, „als ob man vom Einfamilienhaus in eine Einraumwohnung wechselt“ – so beschreibt die Vorsitzende Gunhild Wagner (79) den lang ersehnten Umzug des Lichtensteiner Frauenvereins in ein deutlich kleineres, barrierefreies Domizil. Der Verein saß 26 Jahre lang im alten Lichtensteiner Rathaus an der Poststraße. Doch die...