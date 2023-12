Lichtensteiner Weihnachtsmarkt: Premiere am neuen Ort

Im vergangenen Jahr gab es die Premiere für die Adventsmusik am Schlosshang. In diesem Jahr findet am Fuße des Schlosses erstmals der städtische Lichtensteiner Weihnachtsmarkt statt, auch diesmal mit Adventsmusik und festlicher Beleuchtung des zumindest außen sanierten Gemäuers. Das Gerüst soll bis dahin abgebaut sein. Bild: Markus Pfeifer