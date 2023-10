Lobsdorf: Warum die Buchhändlerin keinen Laden braucht

Conny Oehler ist auch im Internet nicht präsent – ihr Geschäft brummt trotzdem. Eine wichtige Rolle spielen Basare. Ihre eigenen Lieblingsautoren schreiben in ganz verschiedenen Genres.

Klar, die meisten Bücher werden inzwischen online verkauft – was soll also besonders sein an einer Buchhändlerin ohne Laden? Ungewöhnlich ist an Conny Oehler aus Lobsdorf schon mal, dass man ihr ladenloses Buchgeschäft auch im Internet praktisch nicht entdeckt. Die wenigen Informationen führen überwiegend in die Irre, verweisen etwa auf...