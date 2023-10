Marode Turnhallentreppe wird endlich repariert

Auf Fördermittel für Sanierungsarbeiten an der Turnhalle an der Erlbacher Straße hofft die Stadtverwaltung von Oberlungwitz vergeblich. Gebaut wird nun aber trotzdem.

Schon seit über fünf Jahren präsentiert sich die Außentreppe an der Nordseite der altehrwürdigen Turnhalle an der Erlbacher Straße in Oberlungwitz in einem dürftigen Zustand. Da auch der Unterbau unter Treppe und Terrasse marode ist, musste mittlerweile sogar eine Sperrung erfolgen. Reparaturen wollte die Stadtverwaltung schon längst...