Miniwelt Lichtenstein: Auf dem Floß und mit Seifenblasen durch die Ferien

Im Vergnügungspark werden in der zweiten Herbstferienwoche zwei Aktionstage über die Bühne gehen. Das Miniaturland steht dabei nicht nur Ferienkindern offen.

Lichtenstein. Die Miniwelt Lichtenstein hat in der zweiten Ferienwoche zwei Sondertermine für Ferienkinder im Programm. Wie Miniwelt-Sprecherin Claudia Schmidt mitteilte, finden am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche Aktionstage statt.

Am Mittwoch, 11. Oktober, werde es schillernd in der Miniwelt. Eine Seifenblasenwelt soll Spielgelegenheit für Groß und Klein sein. Man könne Seifenblasen fangen oder selbst riesige schillernde Seifenblasen entstehen lassen. Der Seifenblasenkünstler Jörg Müller aus Naunhof „verrät sicher auch den ein oder anderen Trick, wie die Seifenblasen besonders gut gelingen“, so Schmidt.

Am Donnerstag, 12. Oktober, startet laut der Miniwelt-Sprecherin erneut das Abenteuer Floßfahrt. Kinder könnten sich auf eine Reise zurück in die Zeit der Entdecker und Piraten begeben und Nervenkitzel auf dem Miniwelt-Floß erleben.

Sie „kreuzen“ vor der Selliner Seebrücke die Ostsee und ziehen sich mit ihrer Muskelkraft ans andere Ufer. Die Kernzeit beider Aktionstage ist von 11 bis 16 Uhr. Die Miniwelt hat wie immer von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen der zweiten Herbstferienwoche wird in der Schauwerkstatt in der Kernzeit von 11 bis 16 Uhr Kerzenbasteln angeboten.

Der Eintritt in den Vergnügungspark kostet für Erwachsene 14,50 Euro, ermäßigt 10 Euro, ein Familienticket ist für 43 Euro zu haben. (kru)