Mit 1,8 Promille am frühen Nachmittag: Frau sorgt für Doppel-Unfall in Hohenstein-Ernstthal

Der Sachschaden an drei Autos summiert sich auf rund 30.000 Euro. Eine 59-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag einen Doppel-Unfall auf der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal verursacht. Sie war mit ihrem Audi in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei streifte die Frau erst einen BMW und fuhr dann gegen einen Mitsubishi. Den Grund stellten...