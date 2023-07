Nach bösartigem Hodenkrebs: Marco (31) startet beim Firmenlauf auf dem Sachsenring

Marco Gunkel, 31, zur Zeit Leiharbeiter bei VW in Mosel, steht auf einem kleinen Sportplatz an einer Nebenstraße in St. Egidien. Er trägt ein schwarzes Shirt, an den Füßen ein Paar Laufschuhe. Der junge Mann hat ein paar Pfunde zu viel, aber das ist nicht der wahre Grund, warum er sich wieder mehr bewegen will.