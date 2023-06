Nach Brand auf Kaufland-Dach in Hohenstein-Ernstthal: Kinder müssen mit ihren Eltern zur Anhörung ins Revier

Ein Brand auf dem Dach des Einkaufszentrums an der Heinrich-Heine-Straße in Hohenstein-Ernstthal hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz erforderlich gemacht. 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Sie waren gegen 15.50 Uhr alarmiert worden. „Wir mussten das Dach über dem Kik-Markt an zwei Stellen öffnen, um die...