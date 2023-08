Nach Unfall in Oberlungwitz: A4-Zubringer muss kurz gesperrt werden

Auf der Limbacher Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped gekommen. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Ein Unfall hat am Mittwochfrüh einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der Limbacher Straße in Oberlungwitz erforderlich gemacht. Der Abschnitt, der als Zubringer zur A 4 gilt, musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten kurz gesperrt werden. Der Notruf ging 7.53 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Die Polizei...