Nachhilfe für Schüler: Lernsucks kommt nach Lichtenstein

Der Bildungsanbieter aus Hohenstein-Ernstthal expandiert und lädt am Samstag zur Eröffnung seiner neuen Räumlichkeiten ein.

Am Samstag lädt der Nachhilfe-Anbieter Lernsucks zur Eröffnung seiner neuen Räumlichkeiten in die Obere Straße 29 in Lichtenstein ein. Von 10 bis 16 Uhr sind alle Interessierten willkommen, zu den geladenen Gästen zählen Schulleiter, Vereinschefs und der Bürgermeister. Die GbR wurde im Mai 2022 in Hohenstein-Ernstthal gegründet und bietet...