Nachtwächter Christian Bretschneider: Letzte Tour 2023 in Zwickau

Christian Bretschneider ist in zwei Orten als Nachtwächter unterwegs. Seine letzten Nachtwächtertour des Jahres 2023 findet in Zwickau statt.

Der Nachtwächter Christian Bretschneider ist am Freitag bei seiner letzten Tour des Jahres 2023 in Zwickau zu erleben. Gestartet wird die etwa 90-minütige Runde durch die Innenstadt um 20 Uhr an der Tourist-Information, Hauptstraße 6. Pro Teilnehmer werden acht Euro fällig. Tradition ist es, dass sich zur letzten Runde des Jahres der eine oder...