Neuer "Garten der Begegnung" in Hohenstein-Ernstthal

Ein Bestattungsunternehmen in Hohenstein-Ernstthal an einen Begegnungsort geschaffen. Zur Eröffnung am Sonnabend gibt es auch viele Informationen.

Neben den Geschäftsräumen an der Dresdner Straße 159 in Hohenstein-Ernstthal eröffnet der Bestattungsdienst Uwe Werner am Sonnabend um 10 Uhr den „Garten der Begegnung". Die Gestaltung des Gartens oder eine Fragetafel sollen Raum und Zeit für Besinnung und Gedanken über Themen wie das Sterben oder die Trauer ermöglichen. Eine Wand für...