Neujahrskonzert in Lichtenstein mit Markus und Pascal Kaufmann

Die Brüder, Organisten und Katoren musizieren am Neujahrstag in der St.-Laurentius-Kirche gemeinsam mit dem Bläserensemble Lutz Hildebrand aus Lößnitz.

Mit Pauken, Trompeten und vierhändiger Orgelmusik wird das bevorstehende Jahr 2024 in Lichtenstein willkommen geheißen. Klang, Pracht und Gloria erwarten nach Angaben der Veranstalter die Zuhörer des Neujahrskonzertes, das am 1. Januar um 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche beginnt. Die beiden aus Lichtenstein stammenden Brüder, Organisten und...