Neunjähriger Radfahrer bei Unfall in Oberlungwitz verletzt

Laut Polizei hatte der Junge beim Auffahren auf die Robert-Koch-Straße offenbar ein Auto übersehen.

Ein Neunjähriger, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, hat sich bei einem Unfall in Oberlungwitz Verletzungen zugezogen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, war der Junge am Donnerstag kurz nach 10 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück auf die Robert-Koch-Straße aufgefahren und hatte dabei offenbar...