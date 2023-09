Oberlungwitz präsentiert sich mit einem bunten Wochenende

Festzug statt Festumzug heißt es am Wochenende in Oberlungwitz. Die Macher der 750-Jahr-Feier haben sich gegen die klassische Variante entschieden. Ihre Idee bietet sogar mehr.

Wer am Wochenende alles das erleben will, das zum „Lungscher Festzug“ gehört, sollte einiges an Zeit einplanen. Denn das Programm ist umfangreich und reicht von Filmvorführungen über Kunst in der Schule bis hin zu „Sammeltassen-Kaffeetrinken“ oder Hubschrauberflügen. Neben dauerhaften Präsentationen am Samstag und Sonntag gibt es auch...