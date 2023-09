Oberlungwitz: Sperrung des Fußwegs an der Hirschbrücke sorgt für Unmut

Die B 180 ist am Montagmorgen zwischen B 173 und Goldbachstraße gesperrt worden. Selbst zu Fuß war kein Durchkommen.

Chaotische Verhältnisse hat es am Montag an der Hirschbrücke in Oberlungwitz gegeben. Ab morgens 7 Uhr wurde die Straße zwischen Hirschbrücke und Goldbachstraße gesperrt. Der Grund ist ein Wasserleitungsbau. Bis November soll die B 180 in diesem Bereich nur aus Richtung Goldbachstraße befahrbar sein. Für Probleme hatte jedoch weniger die...