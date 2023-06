Oberlungwitz: Von Feinstrumpfhose bis Bügeleisen

Firmen wie Robert Götze, Tauscher und Louis Bahner stehen im Mittelpunkt eines Vortrags, den Wolfgang Hallmann am Donnerstag in den ehemaligen Rogo-Tauscher Werken in Oberlungwitz hält. Doch nicht nur an die bekannten Betriebe will der Hohenstein-Ernstthaler Stadtchronist in seinem etwa 90-minütigen Vortrag erinnern. „Die Zuhörer erfahren,...