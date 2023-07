Oberlungwitz: Zentrenmanagerin will für frischen Wind in der historischen Mitte sorgen

Seit 2019 wohnt Lisa Grießbach, die aus Lobsdorf stammt und zwischenzeitlich in Chemnitz lebte, in der „Strumpftstadt“ Oberlungwitz. Die Industriegeschichte des Ortes hat viele bedeutsame Bauwerke hervorgebracht, deren bisher ungewisse Zukunft die 27-Jährige mitgestalten will. Sie ist als Zentrenmanagerin für die...