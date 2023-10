Oberlungwitzer lassen es beim Herbstmarkt leuchten – Festmarathon geht weiter

Im Festjahr zum 750. Bestehen biegt die Stadt Oberlungwitz mit ihren Veranstaltungen auf die Zielgerade ein. Beim Herbstmarkt gab es bereits einen Vorgeschmack auf das Lichter- und Lampionfest.

Fast schien es am Sonnabend so, als würde echtes Herbstwetter die Stimmung beim Herbstmarkt auf dem Oberlungwitz Festplatz trüben. Beim Aufbau und zum offiziellen Start um 11 Uhr regnete es, doch dann wurde es schnell besser und am frühen Nachmittag sogar sonnig. „In den letzten Tagen haben wir regelmäßig auf die Wetterkarten geschaut“,...