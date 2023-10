Pflegekompetenzzentrum Lichtenstein: Der Altersruhesitz am Geburtsort der Kinder

Irene Schneider (92) gehört zu den ersten Bewohnern des neuen Pflegekompetenzzentrums in Lichtenstein. Zu dessen Standort Am Bahnhof hat sie eine starke emotionale Bindung.

Irene Schneider (92) hat am Montag ihr Zimmer im Wohnbereich „Schlosspark“ bezogen. Sie gehört damit zu den ersten drei Bewohnern der neu eröffnete Seniorenresidenz im Pflegekompetenzzentrums Lichtenstein. Am Montag war der offizielle Eröffnungstermin des Hauses, welches mit seinem Standort Am Bahnhof 2 gleichermaßen ruhig wie zentral...