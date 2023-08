Polizei auf Präventionstour in Hohenstein-Ernstthal

Beamte des Fachdienstes Prävention der Polizeidirektion Zwickau stehen am Mittwoch, 9. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal als Ansprechpartner bereit, um Bürger für die Verhinderung von Straftaten zu sensibilisieren. Eines der Themen soll dabei der sogenannte Enkeltrick per Telefon oder Textnachricht sein. Die...