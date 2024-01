Privater „Jugendklub“: Warum ein Marienberger „Fresspakete“ nach Lichtenstein karrt

Unmittelbar nach dem „Freie Presse“-Bericht über eine Anlaufstelle für junge Leute gibt es erste konkrete Hilfe – sogar von weit weg. In der Stadt selbst hat der Treffpunkt jedoch nicht nur Fans.

Am Dienstagabend gab es Hotdogs bei den Kuglers in Lichtenstein – wie üblich verköstigte die Familie in ihrer Wohnung in der Gartenstraße eine große Runde junger Leute. Das Besondere diesmal: Das Essen war gespendet worden, und zwar von einem Mann aus Marienberg, der anonym bleiben will. Unmittelbar nachdem er online den Artikel über die...