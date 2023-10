Pro und Kontra: Soll die Stadt Lichtenstein das Projekt Naturbad angehen?

Pro von Bernd Appel - Lichtenstein darf Chance nicht verspielen

Lichtenstein. Lange Jahre hat sich Lichtenstein bemüht, Fördergeld für sein Bad zu bekommen. Jetzt ist es da - doch um ein Haar wäre das Projekt im April schon wieder vom Tisch gewesen, die Kommune hätte auf 2,8 Millionen Euro verzichtet. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Man kann nur hoffen, dass es diesmal gelingt, zumindest die Planung für das Projekt auf den Weg zu bringen. Es wäre ein großer Fehler, wenn man nicht alles versuchen würde, damit Lichtenstein wieder ein Bad bekommt. Die Chance auf eine so hohe Förderung kommt vermutlich nie wieder. Ja, es gibt finanzielle Risiken. Es muss genau geprüft werden, ob sich die Kommune das Ganze leisten kann; es muss alles getan werden, um die Kosten zu minimieren. Genau dies soll der Grundsatzbeschluss ermöglichen, eine finale Entscheidung über den Bau dann im kommenden Frühjahr fallen. Das haben die Kritiker erreicht, und dafür verdienen sie Respekt. Klar ist auch: Absolute Sicherheit gibt es nicht. Doch ein Bad ist kein Luxus und kein Luftschloss, es ist ein wichtiger Anziehungspunkt für alle Generationen, besonders aber für die Jugend. Das Naturbad kann ein Projekt sein, hinter dem sich viele Lichtensteiner versammeln. Schon jetzt ist die Unterstützung groß. Es kann ein Faktor sein, der das Leben in Lichtenstein attraktiver macht. Der Stadtrat kann Geschichte schreiben. (bap)

Kontra von Markus Pfeifer - Mit dem Bad könnte Lichtenstein baden gehen

Ein neues Naturbad klingt verlockend. Vor allem, wenn Fördermittel in Millionenhöhe fließen. Doch die Lichtensteiner Räte sollten mit Blick auf die aktuelle Lage und mit Kenntnis bisheriger Projekte "Nein" sagen. Auch die Landesgartenschau und das Daetz-Centrum waren einst verlockende Vorhaben, die Lichtenstein später ungeplante Millionen kosten sollten. Was der Bau des Bades und der normale Betrieb in Zukunft kosten, ist alles andere als sicher. Zudem wäre das Naturbad auch zusätzliche Konkurrenz zu Bädern in Mülsen oder Glauchau, die jetzt schon nur durch finanzielle Zuschüsse funktionieren. Mehr Menschen und damit mehr Badegäste werden es in der Region nicht, so realistisch muss man in Zeiten des demografischen Wandels sein. Die Förderpolitik, die oftmals medienwirksam den Bau von Neuem unterstützt, aber dann nichts für Pflege und Betrieb zahlt, ist nicht zu Ende gedacht, wird sich aber so schnell nicht ändern. Und dann ist da auch noch der Streit mit St. Egidien, der Lichtenstein Millionen kosten könnte. Außerdem drohen Einbrüche bei der Gewerbesteuer durch die konjunkturelle Lage. Besser aufgehoben wäre das wenn überhaupt vorhandene Geld dann zumindest in der Grundschule Rödlitz, im Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort oder bei Vereinen und Initiativen in der Stadt. (mpf)