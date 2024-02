Rettungswache Gersdorf übergeben: Hochmoderne Ausstattung auf 1200 Quadratmetern Nutzfläche

Die neue Rettungswache an der B 173 in Gersdorf ist am Mittwoch feierlich übergeben worden. Innen ist inzwischen alles schmuck. Doch die Außenarbeiten dauern noch bis April.

Ein Landrat, zwei Fernsehteams, drei Bürgermeister und jede Menge Gratulanten haben sich diesen Termin nicht entgehen lassen: Am Mittwoch wurde die neue Rettungswache Gersdorf offiziell übergeben. Umgezogen ist der Rettungsdienst bereits im Dezember. Zum Jahresende wurden die Räume der alten Rettungswache an der Goldbachstraße in Oberlungwitz...