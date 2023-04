Rödlitz: Bei Wanderung wird Vogelstimmen nachgespürt

An der Naturschutzstation Rödlitztal am Kärrnerweg 39d in Rödlitz startet am Sonnabend eine Vogelstimmenwanderung. Wildtierexperte Tobias Rietzsch will Interessierten die Vogelwelt der Umgebung vorstellen, wobei das Waldgebiet in der Bergbaufolgelandschaft der Halde in Richtung Hohndorf im Mittelpunkt stehen wird. Zwar sind laut Rietzsch im kühlen...