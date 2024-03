Rödlitz: Ortschaftsrat macht Druck beim Schulanbau

Das Thema steht am Dienstag auf der Tagesordnung. Aktuell ist das Projekt ins Stocken geraten.

Seit 2019 ist der Schulanbau in Rödlitz offizielles Projekt der Stadt Lichtenstein - doch voran kommt das Vorhaben nicht. Damit will man sich in Rödlitz nicht abfinden: Am Dienstag befasst sich der Ortschaftsrat mit dem Thema und will Druck machen. Laut Beschlussvorlage will man den Stadtrat bitten, das Projekt auch bei einer Förderquote unter...