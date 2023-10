Sachbeschädigungen am Baumarkt in Lichtenstein: Polizei beziffert Sachschaden auf 2000 Euro

Bisher unbekannte Täter haben auf dem Gelände an der Inneren Zwickauer Straße eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Was alles beschädigt wurde.

Lichtenstein.

Der Tatzeitraum kann bisher noch nicht genau eingegrenzt werden. Er wird zwischen Samstag, 15 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr angegeben: Unbekannte Täter sorgten an den vergangenen Tagen für mehrere Sachbeschädigungen auf dem Gelände eines Baumarktes an der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein.