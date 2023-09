Schloss Lichtenstein: Erstmals Termin für Eröffnung des Luxushotels genannt

Am Freitag wurde nach vier Jahren Richtfest für das Mammutprojekt gefeiert. Auch der künftige Betreiber war dabei vor Ort.

Das miese Wetter konnte weder den Gästen noch dem Gastgeber die Laune verderben: Dem Bauherren Mario Schreckenbach war beim Richtfest am Freitag der Stolz auf das anzumerken, was in den letzten vier Jahren auf der Mega-Baustelle Schloss Lichtenstein geschaffen wurde. Alle, die dazu beigetragen hatten, waren zur Feier in den Innenhof des...