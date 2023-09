Schon wieder Kupfer-Diebstahl: Tatort war diesmal eine Kirche in Lichtenstein

Bisher unbekannte Täter haben Teile des Blitzableiters an einer Dachrinne entfernt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 300 Euro.

Nach den Kupferdiebstählen in Gersdorf und in Glauchau meldet die Polizei einen weiteren Fall aus der Region. Tatort war diesmal die Lutherkirche am Lutherplatz in Lichtenstein. Dort haben bisher unbekannte Täter einen Teil der Blitzableiteranlage, die an einer Dachrinne befestigt war, demontiert und gestohlen. Die Polizei beziffert den Wert...