Schwerer Unfall überschattet Sachsenring-Radrennen

Zwei Rennradfahrer stürzten und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, einer der beiden kam per Helikopter in die Klinik.

Der „Westsachsenklassiker“ ist von einem schweren Unfall überschattet worden: Beim Radrennen „Rund um den Sachsenring“ sind am Sonntagmorgen zwei Teilnehmer schwer gestürzt und wurden von Rettungskräften in zwei Kliniken gebracht. Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle in Zwickau stürzten die 28 und 37 Jahre alten Fahrer gegen 9.30...