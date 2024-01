Sechs Gartenlauben in Lichtenstein aufgebrochen

Die Täter verursachten Sachschaden für 950 Euro und stahlen ein Pocketbike. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Kleingartenanlage an der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein ist am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag,11.30 Uhr, sechs Gartenlauben gewaltsam auf und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von...